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Burdur'da milyonluk teklifleri umursamadı, arazisini jandarmaya bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Burdur’da milyonluk teklifleri umursamadı, arazisini jandarmaya bağışladı

Burdur’un Bucak ilçesinde babasından kalan araziye birçok talip olmasına rağmen bütün teklifleri geri çeviren Fatma teyze, "Devletim hep yanımda oldu, şimdi ben de arazimi devletime veriyorum" diyerek arazisini jandarmaya bağışladı.

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