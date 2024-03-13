13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da feci kaza! Halk otobüsü minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Erzurum’da feci kaza! Halk otobüsü minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
Erzurum’da feci kaza! Halk otobüsü minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da halk otobüsü, aynı şeritte seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada halk otobüsünün sürücüsünün de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA