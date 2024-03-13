13 Mart 2024, Çarşamba
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Çanakkale Valiliği duyurdu! Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Çanakkale Valiliği duyurdu! Çanakkale’de 18 Mart’ta eğitime ara verilecek

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

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