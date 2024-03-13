Borçlusu alıkoydu kardeşine konum atınca kurtuldu

Eyüpsultan'da 20 bin TL borcu olduğu adam tarafından alıkonulduğu iddia edilen kadın, kardeşine konum atınca polis ekipleri eve baskın yaptı.

Kadın, polisler tarafından kurtarılırken şüpheli ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.