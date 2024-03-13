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İzmir'de bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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İzmir’de bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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