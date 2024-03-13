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Bolu'da av sezonu bitti! Ekipler ceza için devriyede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Bolu’da av sezonu bitti! Ekipler ceza için devriyede

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tüm hayvanlara yönelik av sezonunun sona erdiğini duyurdu. Av sezonunun sona ermesiyle birlikte yasağa uymayanlara idari para cezası kesilecek.

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