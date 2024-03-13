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Bingöl'de kardan kapanan 30 yerleşim yerinin yolu açıldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Bingöl’de kardan kapanan 30 yerleşim yerinin yolu açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla 3 gün önce kapanan 30 yerleşim yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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