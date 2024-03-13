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THY'den Hamburg ve Stuttgart'a yapılacak seferlerle ilgili iptal açıklaması

YAŞAM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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THY’den Hamburg ve Stuttgart’a yapılacak seferlerle ilgili iptal açıklaması

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olan Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre yarın Almanya'da grev nedeniyle Hamburg ve Stuttgart'a yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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