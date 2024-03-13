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Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın annesi konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Dünya Kadınlar Günü’nde öldürülen İlayda’nın annesi konuştu

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bıçaklı saldırıda ölen İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını öldüren Yunus Yılmaz'a (32) en ağır cezanın verilmesini isteyen Tarhan, "Yoksa içim soğumayacak" dedi.

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