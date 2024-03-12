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Yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 7 ilde, yasa dışı bahis faaliyetleri düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı.

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