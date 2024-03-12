Uyuşturucu bağımlısı eşi yüzünden çadırda yaşayan genç kadının dramı: Sıcak bir yuva istiyorum

KADIN SIĞINMA EVİNE GİTTİ

Çevredekilerin yardımıyla Gülfidan Doğan, İzmir'de kadın sığınma evine yerleşti. Ancak Aslan Doğan'ın kendisini bulmak için arayışa girdiğini öğrenen genç kadın akrabalarının yanına İstanbul'a gitti. Burada da geçinemeyen genç kadın tanıdıkları aracılığıyla Adana'ya geldi.



ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Genç kadın Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde tanıdıklarının evinin yanına çadır kurdu ve burada yaşamaya başladı.



"SICAK BİR YUVA İSTİYORUM"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gülfidan Doğan, "Eşim bana çok eziyet etti. Ben çok mağdurum. 2 çocuğumu alıp buraya geldim. Eşim uyuşturucu müptelası. Ben çok bir şey istemiyorum tek göz odalı bir evim olsun yeter" dedi.