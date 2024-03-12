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Aksaray'da önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Aksaray’da önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı

Aksaray’da bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çalan 2 hırsızlık şüphelisi, polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan birinin önce elini yıkayıp sonra motosikleti çalması dikkat çekti.

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