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Silahla rastgele havaya ateş açtı: O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Silahla rastgele havaya ateş açtı: O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açan ve o anları güvelik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Sorgulamasında hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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