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Antalya'da ormanı, 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Antalya’da ormanı, ’Isınmak amacıyla yaktım’ dedi

Antalya'nın kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın yatarken bulundu. orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

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