12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da balıkçı ağları denizanasıyla doldu

Antalya’da balıkçı ağları denizanasıyla doldu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
ABONE OL
Antalya’da balıkçı ağları denizanasıyla doldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. Ağının bir bölümü yırtılmış olan balıkçı, denizanalarını dikkatli şekilde temizlemek için büyük çaba harcadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA