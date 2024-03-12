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Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı

Çorum'da, "dur" ihtarına uymayarak polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

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