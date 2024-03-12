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Karabük'te sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Karabük’te sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sitenin bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

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