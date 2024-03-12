12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Depremin vurduğu tarihi çarşıda buruk Ramazan alışverişi

Depremin vurduğu tarihi çarşıda buruk Ramazan alışverişi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
ABONE OL
Depremin vurduğu tarihi çarşıda buruk Ramazan alışverişi

Hatay’da vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı’da sessizlik ve burukluk hakim.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA