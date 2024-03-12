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Öldürülen kadının son sözleri "Kurtarın bizi" oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Öldürülen kadının son sözleri Kurtarın bizi oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise "Kurtarın bizi" oldu.

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