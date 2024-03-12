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"Kız kaçırma" kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Kız kaçırma kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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