Kadın avukata kabusu yaşattı! Ayrılığı hazmedemeyen psikolog hakkında flaş talep
İstanbul'da yaşayan ve bir süre sevgili olan avukat Ece Su O. ile psikolog Saadettin S. anlaşamayınca ayrıldı. Ancak genç adam ayrılık kararını hazmedemedi ve avukat kadını rahatsız etmeye başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı alınan saplantılı psikolog buna rağmen genç kadını takip etmeye devam edince hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Avukat Ece Su O, psikolog Saadettin S, (27) ile yaklaşık bir yıldır sevgiliydi. Genç avukat, ilişkilerinin yürümeyeceğini erkek arkadaşına bildirerek beraberliğini sonlandırma kararı aldı. Fakat bu durumu kabullenemeyen eski sevgili Saadettin S. barışmak için harekete geçti.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TAKİP ETTİ
Durumdan rahatsız olan avukat Ece Su O, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı şahıs, kız arkadaşının Beşiktaş'ta bulunan ikametinin civarında gezmeye başladı. Eski sevgilisini ikametinin civarında görünce şaşırarak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak evine gitmeye devam etti. Saadetti S., ise ihlalli davranışta bulunduğunu bildiğini kendisiyle bir konu hakkında konuşmak istediğini söyledi.
POLİSLER GÖZALTINA ALDI
Apartmana kadar giren genç adam Ece Su O.'ya kendisine bir kez sarılırsa gideceğini söyledi. Genç kadın evine girerek KADES uygulaması üzerinden polis çağırdı. İkamete gelen polisler genç adamı apartmanın içerisinde yakaladı. Taraflar karakola giderek ifade verdi. Ece Su O., karakolda verdiği ifadesinde şahsın eski erkek arkadaşı olduğunu hakkında 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bu duruma rağmen kendisini takip ederek üzerine birde sarılma teklifinde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.
2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Saadettin S., ise kız arkadaşıyla konuşmak için ikamete geldiğini hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu bildiğini amacının zarar vermek olmadığını söyledi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sonunda Saadettin S., hakkında "Israrlı Takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!