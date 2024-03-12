Kadın avukata kabusu yaşattı! Ayrılığı hazmedemeyen psikolog hakkında flaş talep

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Apartmana kadar giren genç adam Ece Su O.'ya kendisine bir kez sarılırsa gideceğini söyledi. Genç kadın evine girerek KADES uygulaması üzerinden polis çağırdı. İkamete gelen polisler genç adamı apartmanın içerisinde yakaladı. Taraflar karakola giderek ifade verdi. Ece Su O., karakolda verdiği ifadesinde şahsın eski erkek arkadaşı olduğunu hakkında 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bu duruma rağmen kendisini takip ederek üzerine birde sarılma teklifinde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.