Kastamonu’ya 8,2 milyar liralık dev proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu detayları paylaştı

Bölgedeki yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Kastamonu'nun 478 metre uzunluğunda 3 tüneli vardı, 10 bin 968 metre uzunluğunda bir tünel daha ekledik. Sel hasarlarını giderdik."

Kırık Barajı Varyant Yolu'nun bölgenin önemli projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "31 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı il sınırı yolunun yaklaşık 7 kilometrelik bölümü, inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı'nın suyu altında kalacak. Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantı'nı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira. Proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 farklı seviyeli kavşak ve 2 hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydedildi." diye konuştu.