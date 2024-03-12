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Kadıköy'de "korna" kavgasında 2 kişi yaralandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Kadıköy’de korna kavgasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kadıköy'de kornaya basan 2 hafriyat kamyonu sürücüsü ile çevredekiler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Ekipler, kavganın ardından kaçan 2 sürücüyü arama çalışmalarını yürütüyor.

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