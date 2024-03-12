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Antalya'da karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Antalya’da karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, ’Pişman değilim’ dedi

Antalya’da hakkında uzaklaştırması bulunan, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada da karısını 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle öldüren kocanın emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı koca, soru soran gazetecilere, 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.

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