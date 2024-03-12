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Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada

Beyoğlu’nda iddiaya göre trafikte yol verme tartışması esnasında bir kadınla tartışan adama diğer sürücüler adeta meydan dayağı attı. Bakırköy’de ise yol verme tartışması yaşayan kadın sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kadın aracında inerek diğer aracın camını yumrukladı. Sancaktepe’de bir tır sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma ise kısa sürede son buldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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