Balon balığı avlayana tane başı 25 TL destek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırılarak 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL'den 10 TL'ye çıkarıldığını belirtti. Yumaklı, "Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
Bakan Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, sucul biyoçeşitliliğin ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla istilacı türlere karşı yürütülen mücadele kapsamında balon balığı avcılığı için destekleme tutarlarında artış kararı verildiğini belirti. Yumaklı, "Benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
14 MİLYON BALON BALIĞI ENGELLENDİ
Bakan Yumaklı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz'e kadar ulaşmalarının öngörüldüğünü bildirdi. Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesinin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığının yakalandığını, avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 14 milyon yeni balon balığının ekosisteme girişinin engellendiğini belirtti.
'12 TON BALIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI'
Ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda, yakalanan balon balıklarının girişimcilere ücretsiz verilmesi sağlandı. Ayrıca, Ar-Ge çalışmaları için balon balığı derisinin çanta, ayakkabı ve cüzdan olarak işlenmesi talebi kabul edilerek yaklaşık 12 ton balık bu sektörde ekonomiye kazandırıldı. Toksin düzeylerinin belirlenmesi ve ilaç sanayiinde bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere de bir firmanın Türkiye'deki temsilcisi aracılığıyla toplam 1 bin 600 kilogram balon balığı alımı gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi'nde emsal teşkil eden desteklememize ilişkin Cumhurbaşkanı kararının ardından ivedilikle tebliğini de yayımlayarak balon balığı alımlarına başlayacağız. Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
2020 yılında başlatılan ve 2021-2023 yılları arasında da devam eden balon balığı avcılığı desteklemesiyle ilk kez aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlanıyor. Destekleme ile balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoğa katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir/rasyonel kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.
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