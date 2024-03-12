Gıdada ani fiyat artışı! Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatlar neden artıyor?

ÜRÜN BAĞLAMA KABİLİYETİ

Vatandaş ürünü marketlerde ya da benzeri satış yerlerinde buluyor. Ancak burada çoğunluk olarak market zincirlerinin herhangi bir mağazasına gidiliyor. 5-6 marka ve 55 bin mağazanda söz ediyoruz ve bu çok ciddi bir rakam. Perakende noktasında bir mağaza enflasyonu var. Normalde bu kadar güçlü bir yapıda fiyatın dip noktada olması gerekir. Düşük fiyatın oluşması için tam rekabet olması gerekir. Marketler daha ürünü çıkış noktasında bağlama kabiliyetine sahip.