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İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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İstanbul’da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü hakimlikte tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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