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Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Karabük’te kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza!

Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

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