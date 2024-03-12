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ETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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ETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çatalca’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen İETT aracına çarptı. Çarpma sonucu bir kişi yaralanırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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