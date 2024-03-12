İnşaat şantiyesi suyla doldu Google Maps "göl" olarak işaretledi! İstanbul'un göbeğinde ilginç olay
İstanbul Kadıköy'de bir inşaatta temel atma faaliyeti sonrası çalışmalar durdurulunca inşaat alanı suyla doldu. Su birikintisinin artması üzerine Google Maps uygulaması bölgeyi "göl" olarak algıladı.
Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.
Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.
Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur drone ile görüntülendi. Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
"BİR ÇOK YERDE VAR BU ŞEKİLDE"
Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, "Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi. Arif Özçam ise, "İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.
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