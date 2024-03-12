İnşaat şantiyesi suyla doldu Google Maps "göl" olarak işaretledi! İstanbul'un göbeğinde ilginç olay

"BİR ÇOK YERDE VAR BU ŞEKİLDE"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, "Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi. Arif Özçam ise, "İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

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