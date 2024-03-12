Boşanmak isteyen eşinin yüzünü falçatayla kesti! Cani eşe 11 yıl hapis
Ukrayna'lı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'in cezası istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Öztürkmen'e, ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan yine 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
İstanbul'da bulunan bir AVM'de boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim'in (29) yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'nin (45) cezası istinaf mahkemesince, yargılamayı yapan mahkemenin yetersiz rapor aldığı ve sanık Öztürkmen'in olayı tasarlayarak işleyip işlemediğini tartışmasız bıraktığı gerekçesiyle bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Anna Butim'in avukatı Öztürkmen'in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilmesi üzerine Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarını tamamlamasının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Öztürkmen'in 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
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