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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Bursa’da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltında

Bursa'da bin polisin katımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.

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