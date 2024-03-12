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3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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