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Aç kalan kurt yerleşim yerlerine kadar indi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Aç kalan kurt yerleşim yerlerine kadar indi

Nevşehir'de yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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