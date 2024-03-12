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Eski İYİ Parti milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelik'e kardeşinden bıçaklı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Eski İYİ Parti milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi’nin sahibi Ahmet Çelik’e kardeşinden bıçaklı saldırı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan ofisinde kardeşi ile tartışma yaşayan eski İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik ağır yaralandı. Yeniçağ Gazetesi'nin de sahibi olan Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

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