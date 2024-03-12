Mansur Yavaş'ın makyajı siliniyor! Ankara'da hizmet değil algı belediyeciliği: Erdoğan'ın açtığı havuzu bir kez daha açtı
Ankara'da 5 yıllık görev süresi boyunca hizmet yerine algı belediyeciliği yapan Mansur Yavaş'ın makyajı siliniyor. 2019'dan bu yana ilçeye bir tane havuz yapmayan Yavaş'ın, Erdoğan tarafından 2014 yılında açılan havuzu bir kez daha açtığı ortaya çıktı. AK Partili belediyeler küçük bütçeleriyle ilçelerine hizmet yaparken, ABB'nin 363 milyar TL'lik bütçesiyle vatandaşa hizmet vermemesi eleştiri oklarının hedefi oldu.
5 yılda algı ve tabela belediyeciliğinden başka iş yapamayan ABB 5 yıllık bütçesi 363 milyar ile 1 tane havuz yapamazken Kalecik Belediyesi ise 339 milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.
Ankara'ya sıfırdan tek bir proje yapmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi döneminde önce yapılan projeleri ufak tefek tadilatlar yaparak yeniden açtığı anlaşıldı. 7 Bakanlığa denk bütçesi olmasına rağmen Ankara'ya sıfırdan tek bir proje yapamayan, yapılan projeleri de koruyamayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önce yapılan projeleri tabela değiştirerek sıfırdan açmış gibi yaptığı ortaya çıktı.
Yavaş, 2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış töreni ile açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu 20 Mayıs 2022 tarihinde mehteran takımı eşliğinde bir kez daha açtı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "ABB Başkent'e yeni bir spor tesisini daha kazandırdı" diyerek reklamını yaptığı ve mehteran takımı eşliğinde açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun sadece tadilatını yaptırdığı anlaşıldı.
2014 yılında açılışı yapılan yüzme havuzunu mehteran takımı getirip tekrar açılışını yaparak havuzu sanki kendileri yapmış gibi vatandaşa lanse etti. CHP'li ABB Bakanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıldır yıldır Ankara'ya hizmet etmezken tabela belediyeciliği ile vatandaşın aklı ile alay etmeye çalıştı.
AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI
AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre küçük bütçelerine rağmen sıfırdan havuz yapabildiler.
Bu çerçevede, Keçiören Belediyesi 5 Milyar 239 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.
Akyurt Belediyesi 727 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.
Bala Belediyesi 338 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.
Kalecik Belediyesi ise 339 Milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.
Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 Milyar 574 Milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.
Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 Milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.
Altındağ Belediyesi ise 4 Milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.
Çubuk Belediyesi de 720 Milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.
Beypazarı (2019-2023) bütçesi 773.000.000,00 TL - 1 adet havuz yapıldı.
YAPTIM DEDİĞİ HİZMETLER KENDİ DÖNEMİNDE ÖNCE YAPILMIŞ
31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya büyük hizmetler vaat eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Ankara'ya değer katacak tek bir projeye imza atmadı. 4 buçuk yılda Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet konusunda tek bir adım dahi atmazken 7 Bakanlığa denk bütçesi bulunan ABB'yi de borç batağına sürükledi. Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Yavaş'ın yaptım dediği hizmetler de kendi döneminde önceki belediye başkanları tarafından yapılan hizmetler olduğu anlaşıldı.
2014 YILINDA BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇTIĞI HAVUZU TEKRAR AÇTI
Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hiçbir işe imza atmayan Yavaş, sosyal medyada yaptığı algı çalışması ile Ankaralılara hizmet ediyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ankara'ya sıfırdan katma değer katacak tek bir projesi bile olmayan Yavaş, kendi döneminden önce yapılanlarında üstüne konmaya başladı. Hizmet süresi boyunca kendi döneminden önce yapılanların meyvesini yiyen Yavaş'ın Kuzey Ankara'da yaptık dediği havuzun da 2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açıldığı anlaşıldı.Yavaş söz konusu havuz için sadece tadilat yaptırdığı ve tekrar açılışını yaptığı ortaya çıktı.
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