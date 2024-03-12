Mansur Yavaş’ın makyajı siliniyor! Ankara’da hizmet değil algı belediyeciliği: Erdoğan’ın açtığı havuzu bir kez daha açtı

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI

AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre küçük bütçelerine rağmen sıfırdan havuz yapabildiler.



Bu çerçevede, Keçiören Belediyesi 5 Milyar 239 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

Akyurt Belediyesi 727 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.

Kalecik Belediyesi ise 339 Milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.

Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 Milyar 574 Milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.

Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 Milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.

Altındağ Belediyesi ise 4 Milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.

Çubuk Belediyesi de 720 Milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.

Beypazarı (2019-2023) bütçesi 773.000.000,00 TL - 1 adet havuz yapıldı.