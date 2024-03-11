Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Turizmcilerden flaş çağrı

Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.