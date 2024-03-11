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Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Kayseri'de Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırında meydana geldi.

Çadırdan hırsızlık yapıldığını fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIRTINA ALDIĞI ÇUVALLA OLAY YERİNDE AYRILMIŞTI

Bu arada kamera görüntülerinde şüphelinin çadıra girip sırtına aldığı çuvallarla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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