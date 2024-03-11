Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, bir yandan sınırı korurken bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.