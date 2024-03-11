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TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

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