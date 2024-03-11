TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.
34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!