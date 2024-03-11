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Giresun’da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Giresun’da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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