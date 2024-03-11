Bir adımda il değiştirip 1 dakika arayla oruç açıyorlardı, iki mahalleden ortak iftar kararı

'30 SANİYE ŞARTI İLE BULUŞMA SAĞLADIK

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, bundan sonra iki mahalle halkının ortak iftar yapacağını belirterek, "Burada iki taraf birbirine bağlı. Meridyen farkından dolayı bugüne kadar okunan ezanlar arasında oluşan 1 dakikalık farkı kaldıralım dedik. Ortak bir yerde oruç açalım dedik. Bizim camimizin yanında ve diğer camimizin yanında akşamları ayrı ayrı oruç açmak için alan oluşturduk. Bundan sonra birlikte oruçlarımızı açacağız artık. Ezanlar arsında saate göre fark var ama bizim aramızda böyle bir şey olmayacak. Biz bunu kaldırdık. Böyle daha iyi oldu. Çünkü yıllardır farklı bir şekilde oluyordu. Yine de ortak noktada buluştuk. 30 saniye onlardan, 30 saniye bizden gitmek şartı ile ortada bir buluşma sağladık" dedi.

'İKİ CAMİ İMAMI EZANI BİRLİKTE OKUYOR'

Şentepe Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Kışla ise "Bu yıl iftar saatimiz birleşti. Önceleri 1 dakika bir taraf ileri okuyordu. Şimdi bu sefer ezanların saatini birleştirdiler. İki cami imamı ezanları birlikte okuyor. Bizim için iyi oldu. Çünkü bir taraf erken, bir taraf orucunu geç açıyordu. Şimdi böyle bir şey ortadan kalktı. Herkes birlikte iftar yapıyor" diye konuştu.