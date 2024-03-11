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Samsun’da husumetlisini ve yoldan geçen yayayı bacağından vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Samsun’da husumetlisini ve yoldan geçen yayayı bacağından vurdu

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda H.D.’nin (27) tabanca ile açtığı ateş sonucu husumetlisi K.S. ve yoldan geçen M.S. (52) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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