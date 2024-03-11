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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Öte yandan vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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