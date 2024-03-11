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Beyoğlu'nda acı olay! Yanan binada ölü bulundu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Beyoğlu’nda acı olay! Yanan binada ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir ahşap binada gece saatlerinde yangın çıktı. 4 katlı binadaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yapılan incelemede 64 yaşındaki Adem Bayrak'ın cesedi bulundu.

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