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Nefes borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich hamlesiyle ölümden döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich hamlesiyle ölümden döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fırında nefes borusuna şeker kaçan çocuk ölümden döndü. Fırın sahibi uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğu boğulmaktan kurtarırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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