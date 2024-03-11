İstanbul’a 1200 yataklı yeni şehir hastanesi! Proje tamam temeli atılacak





"ANADOLU YAKASI'NIN EN BÜYÜK İNME MERKEZİ OLARAK GEÇİYOR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi 1952 yılında PTT Hastanesi olarak hizmete giren 2000'li yıllarda şu anki ismini alan 310 yataklı bir hastane. Hastanemizde yıllık olarak 1 milyonun üzerinde poliklinik yapılıyor. Yıllık 17 bin kişinin yatarak tedavi gördüğü ve yine yıllık olarak 15 bin kişinin ameliyat olduğu bir hastane.