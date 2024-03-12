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Edirne'de kontrol noktasından kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Edirne’de kontrol noktasından kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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