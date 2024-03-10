10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeni yılın ilk karpuzu tezgahlarda! Dilimle satılıyor

Yeni yılın ilk karpuzu tezgahlarda! Dilimle satılıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
Yeni yılın ilk karpuzu tezgahlarda! Dilimle satılıyor

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Tanesi 300 liradan alıcı bulan karpuzu kimi tüketiciler dilimle aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA